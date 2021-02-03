Эксперт: Москва и Подмосковье вышли на плато по заболеваемости COVID две недели назад

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области стабилизировался две недели назад, сейчас наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев. Об этом в среду сообщил главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Москва-24 ".

"На плато мы вышли еще две недели назад. Сейчас идет уже снижение числа заболевших, в данном случае мы говорим сейчас о регионе Москва", - сказал он.

Инфекционист добавил, что выход России на плато ожидается через месяц или полтора после стабилизации ситуации в столичном регионе. "Но это не означает, что не будет у нас повторного всплеска заболеваемости [коронавирусом] через три месяца, весной", - уточнил Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103,9 млн человек, более 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 901 204 случая заражения, выздоровели 3 365 367 человек, умерли 74 684. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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