Более тысячи машин и 1,2 тыс. дворников вышли на улицы Петербурга для уборки снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. уборочных машин и свыше 1,2 тыс. дворников вышли на улицы Санкт-Петербурга для борьбы с последствиями снегопада. Утром в Петербурге выпало более 7 см снега, сообщили в городском комитете по благоустройству.

"В Петербурге за сегодняшнее утро, с 5:00 до 9:00, выпало более 7 см снега. На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские аллеи, бульвары, пешеходные дорожки в садах и парках расчищают еще 134 единицы техники и 611 специалистов. В ночное время проезжую часть и тротуары чистили 1 019 единиц техники и 306 дворников.

Еще 4 см снега выпало 2 февраля. Снегоплавильные и снегоприемные пункты коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" за минувшие сутки приняли 7,4 тыс. кубометров снега. Всего с 15 октября, когда службы Комитета по благоустройству перешли на зимний режим работы, вывезено на утилизацию 345 тыс. кубометров снега.

За прошедшие сутки для обработки дорожного полотна и против образования гололедицы использовали 3,3 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Дорожные службы Ленинградской области также работают в усиленном режиме. Чистить улицы региона после снегопада вышли 440 единиц спецтехники. В общей сложности от снега и наледи за сутки очищено почти 11 тыс. км трасс Ленобласти, израсходовано 130 тонн соли. "Работа по очистке дорог не прекращается, дорожники просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - добавили в комитете по транспорту региона.

По данным синоптиков, в среду в Петербурге сохранится морозная погода и умеренный снегопад. Согласно прогнозам, высота свежевыпавшего снега за сутки составит 5-8 см. В среду температура воздуха днем составит 2-4 градуса ниже ноля, минус 4-6 градусов - ночью.

По данным комитета по транспорту Ленобласти, в регионе с разной интенсивностью снегопады продолжатся до субботы, пик ожидается вечером 3 февраля - высота выпавшего снега может достигнуть 11 см.

Как ранее сообщил ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в четверг в город придет похолодание, которые продержатся до середины следующей недели. Ожидаются морозы до 10-15 градусов, в Ленобласти столбик термометра может опускаться до минус 20.