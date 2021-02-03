Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется в большинстве регионов России, заявил в среду зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе работы по производству и внедрению новых вакцин от COVID-19.

"Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем, - заметил он. - В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется".

По словам Медведева, для проведения массовой вакцинации, которая началась в России с 18 января, в стране развернуто более 3 тыс. пунктов. При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что ключевым условием такой вакцинации является "обеспечение производства вакцины в достаточном объеме".

Медведев также заявил, что объем производства российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 млн доз.

"Важно определить, какие меры еще дополнительно нужны, чтобы за короткий срок нарастить объемы производства этой вакцины ("Эпиваккорона"), чтобы выпускать к концу первого полугодия более 5 млн доз и с июня выпускать не менее 1,5 млн", - сказал он.

Говоря о третьей российской вакцине, которую разработал Центр имени Чумакова, Медведев напомнил, что ее промышленное производство может начаться уже в феврале-марте. "Но здесь нужно понять, какой будет эффект масштабирования - и месячный, и годовой, - проработать вопрос создания необходимых производственных мощностей", - добавил зампред СБ РФ.

Массовая вакцинация

Медведев также отметил, что власти должны скоординировать работу при проведении массовой вакцинации от коронавируса, чтобы не допустить перегрузки региональных систем здравоохранения.

Он отметил, что сейчас уже определены организации, которые занимаются вакцинацией от коронавируса, развернута сеть пунктов. "Тем не менее, некоторые структуры пока еще не оснащены необходимым оборудованием", - сказал замглавы Совбеза.

Медведев призвал коллег обратить на это пристальное внимание, отметив, что "количество вакцинирующихся будет расти". "С другой стороны, это ведет к перегрузкам региональных систем здравоохранения, - добавил он. - Поэтому здесь необходима координация для того, чтобы деятельность такого рода была более слаженной: и пункты работали нормально, и мобильные медицинские бригады".

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

Вакцина "Спутник V"

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" постепенно увеличивается, к концу первого полугодия 2021 года планируется выпустить более 90 млн доз этой вакцины.

Он отметил, что сейчас "массовая вакцинация в основном идет "Спутником V", который есть во всех регионах страны". "Объем этой вакцины постепенно увеличивается, - сказал Медведев. - По тем данным, которые мне сейчас передали, к концу первого полугодия планируется произвести более 90 млн доз".

Обращаясь к участникам совещания, замглавы Совбеза заметил, что "хотел бы получить точную цифру, поскольку еще совсем недавно слышал про 30, 60 млн [доз вакцины]". Он также озвучил планы по дальнейшему увеличению производства препарата. "Планируется, что со второго полугодия в гражданский оборот будет выпускаться не менее 18 млн доз ["Спутника V"] в месяц", - сказал Медведев.

Продвижение российских вакцин

По мнению Медведева, в ближайшее время число стран, одобривших российскую вакцину от коронавируса, может увеличиться. "Вакцины уже одобрены в 15 странах, мы ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится", - отметил он.

Медведев также предложил обсудить необходимость "политического сопровождения" продвижения российских вакцин от коронавируса за рубежом.

"Хотел бы получить от коллег информацию о том, что удалось сделать, каковы перспективы и нет ли необходимости какие-то дополнительные меры принять, в том числе по политическому сопровождению этого процесса", - сказал Медведев.

"Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и всякие политические проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики, - заметил зампред СБ РФ. - В то же время они понимают, что и собственными возможностями они могут не справиться, это создает определенное напряжение".