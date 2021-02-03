Самарского ученика поставили на внутришкольный учет после поджога одноклассницы

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура инициировала постановку на внутришкольный учет ученика школы в Самаре, который поджег куртку на своей однокласснице, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. В сообщении сказано, что в отношении школьника также организована профилактическая работа, а ситуация вынесена на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"В связи с совершением антиобщественного действия несовершеннолетний поставлен на внутришкольный учет, в отношении него образовательным учреждением организована профилактическая работа. Кроме того, ситуация вынесена на рассмотрение заседания КДН и ЗП при администрации Красноглинского района Самары для решения вопроса о принятии дополнительных мер со стороны органов системы профилактики", - сообщили в прокуратуре.

Департамент образования администрации Самары проведет собственную служебную проверку, во время которой даст оценку действиям руководства школы и должностным лицам профильных отделов департамента.

Прокуратура установила, что 25 января после уроков на внешкольной территории ученик сначала облил куртку одноклассницы антисептиком, а затем поджег ее. Девочка не пострадала, куртка была повреждена. Причиной поведения школьника стало нежелание одноклассницы помочь ему при ответе на уроке. В результате школьник получил неудовлетворительную оценку.

Родители девочки подали заявление в полицию на следующий день, правоохранительные органы начали доследственную проверку, которую прокуратура взяла на контроль.