Петербургский суд признал запрещенными три аниме на популярных сайтах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в РФ аниме "Ложные выводы", размещенное на сайте Animepik, а также мультфильмы "Игра Дарвина" с сайта dark-libra.it и "Сладкая жизнь" на портале Yummy Anime. Решение принято из-за их мотивации несовершеннолетних к деструктивному поведению.

"Осмотром установлено, что на указанных страницах содержатся неправомерные материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иск, по данным пресс-службы, был подан представителями прокуратуры. В деле также имеется заключение специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, которые посчитали, что данные аниме "отрицательно влияют на психику детей", а в фрагментах мультфильма есть сцены убийств, при этом сам материал представлен "в доступной для детского сознания и восприятия форме".

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным в России популярное японское аниме "Тетрадь смерти", которое размещено на сайте jut.su, а также третий эпизод "Инуясики", размещенный на сайте jut.su, и мультфильмы "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь" на сайте Yummy Anime. В прокуратуре Петербурга тогда поясняли ТАСС, что иски касались только данных сайтов и поданы в связи с тем, что на порталах не было возрастных ограничений для такого контента. В надзорном ведомстве отмечали, что прокуратура "не ставила под сомнение культурную ценность" данных произведений.

Также суды в Петербурге ограничили доступ к аниме "Князь тьмы и герой", "Натюрморт в серых тонах", "Межвидовые рецензенты", "Клинок Маню", "Князь тьмы с задней парты", "Класс убийц" на порталах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO до рассмотрения исков о запрете данного контента.