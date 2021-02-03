Песков: статья в The Lancet продемонстрировала надежность и безопасность "Спутника V"

"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Он напомнил, что "ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя". "Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины", - заверил Песков. Он подчеркнул, что "разумеется, в этой работе абсолютный приоритет уделяется внутренним потребностям России". "Но в самое ближайшее время имеется в виду наладить производство вакцины и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное - безопасность которой абсолютно доказаны", - указал представитель Кремля.