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Пандемия COVID-19

Песков: статья в The Lancet продемонстрировала надежность и безопасность "Спутника V"

Пресс-секретарь президента отметил что, каждый день все большее число стран регистрируют российскую вакцину

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Публикация журнала The Lancet подтвердила оправданность ускоренной регистрации в России вакцины от коронавируса "Спутник V", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины и которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Он напомнил, что "ежедневно увеличивается количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя". "Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины", - заверил Песков. Он подчеркнул, что "разумеется, в этой работе абсолютный приоритет уделяется внутренним потребностям России". "Но в самое ближайшее время имеется в виду наладить производство вакцины и в зарубежных странах, что позволит удовлетворить потребности все большего количества стран в этой вакцине, надежность которой, эффективность которой, а главное - безопасность которой абсолютно доказаны", - указал представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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