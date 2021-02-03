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Пандемия COVID-19

Песков заявил, что Путин сам объявит, когда вакцинируется

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что "в целом восприятие вакцины находится на хорошем уровне" в обществе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса, однако и без этого желающих вакцинироваться много. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя мнение, что вакцинация президента стимулировала бы население к аналогичным действиям.

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"Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется", - сказал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "в целом восприятие вакцины находится на хорошем уровне" в обществе.

"Очень много желающих [сделать прививку от коронавируса], спрос высокий", - заключил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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