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Керченский пролив впервые форсировали зимой на БТР в память о десанте 1943 года

Бронемашина прошла через пролив в сопровождении катеров Росгвардии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Зимнее форсирование на БТР-80 впервые провели в Керченском проливе в память о героях Эльтигенского десанта 1943 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" (ВТО).

"Форсирование прошло в штатном режиме. Погода была хорошая, в 09:00 волнение со стороны Тамани было приблизительно 40 см. В проливе волнение уменьшилось до 30 см. А здесь был фактически штиль, идеальная погода. Техника не подвела в этот раз, и все нормально", - привели в пресс-службе слова руководителя Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" Алексея Мигалина, находившегося на БТР.

Уточняется, что БТР за два часа преодолел по воде 15 км. "Нас сопровождали два катера Росгвардии. Принимали участие в акции Саратовское отделение ВТО и Саратовское отделение "Боевого братства" под руководством центрального аппарата "Военно-технического общества", - добавил Милагин, его слова также приводит пресс-служба.

В обществе сообщили, именно этот БТР-80 принимал участие в форсировании Керченского пролива в прошлом году во время акции "Керченский десант "Дорога мужества". "Однако из-за того, что одна из бронемашин ушла под воду и акция была остановлена, бронетранспортер не смог преодолеть всю дистанцию", - приводятся в сообщении слова председателя Саратовского отделения "Военно-технического общества" Сергея Жернового.

Отмечается, что форсирование пролива проводили с мыса Тузла (Краснодарский край) с выходом на берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи.

Об акции

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых - женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как "Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2".

25 июля 2020 года при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, затонула бронемашина БРДМ-2. Находившиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной произошедшего, по словам организаторов акции, стали сильный боковой ветер и сильное течение. Бронемашина была обнаружена 30 июля на глубине около 8,2 м в пяти километрах от берега. В августе ее подняли со дня, а к концу ноября восстановили и испытали на плаву.

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

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