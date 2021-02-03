Собянин обсудил с главами регионов важность вакцинации от ковида граждан старшего возраста

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил в среду с властями субъектов РФ важность вакцинации от коронавируса жителей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Российской Федерации.

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Федерации; управления коечным фондом коронавирусных стационаров в условиях снижения числа госпитализированных пациентов; проведения вакцинации от Covid-19, в первую очередь, граждан старшего возраста", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсудили вопросы своевременной госпитализации пациентов из групп риска - пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, а также поддержания достигнутого уровня ПЦР-тестирования как важнейшего условия своевременного выявления заболевших граждан; лекарственного обеспечения больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации.