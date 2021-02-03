Суд признал Францию ответственной за недостаточные меры в борьбе с глобальным потеплением

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Административный суд Парижа констатировал в среду, что власти Франции несут ответственность за недостаточный характер мер по борьбе с глобальным потеплением. Об этом сообщило Agence France-Presse, получившее возможность ознакомится с решением суда.

В то же время парижский суд уточнил, что не может еще в настоящее время определить, следует ли ему обязать французские власти выполнять взятые на себя обязательства по защите климата Земли. Решение по этому вопросу будет вынесено судом через два месяца.

Иск в отношении французского государства был подан в 2020 году группой неправительственных организаций. Петиция в его поддержку, размещенная в интернете, собрала более 2,3 млн подписей граждан страны.