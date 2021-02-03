В Финляндии допускают возможность получения "Спутником V" разрешения на продажу в ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть использована в Финляндии, если пройдет одобрение в ЕС и получит разрешение на продажу, однако это может оказаться длительным процессом. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции представитель министерства социальных дел и здравоохранения Сари Экхольм.

"В принципе, ее использование возможно, но уже используемые здесь вакцины прошли проверку через систему ЕС. И в случае со "Спутник V" как результаты испытаний, так и производители должны получить оценку [в ЕС], прежде чем вакцина сможет получить разрешение на продажу. И это не самый быстрый процесс", - сказала она.

Она уточнила, что процесс получения разрешения может оказаться более медленным, поскольку речь идет о производителе из-за пределов ЕС, который мало известен странам сообщества.

Представитель финского Агентства по безопасности и разработкам в медицинской сфере Юкка Саллинен, в свою очередь, отметил, что "Спутник V" вполне может получить разрешение на продажу, если окажется, что эта вакцина отвечает требованиям к качеству".

Во вторник журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.