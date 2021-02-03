Песков подтвердил, что жителям Донбасса будут поставляться вакцины РФ от коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в вакцинах от коронавируса, и, кроме России, никто туда эти препараты не поставит. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда российская вакцина поступит в Донецк и Луганск.

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"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", - сказал представитель Кремля.

Он подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить у правительства.

Ранее в республиках сообщили, что ожидают поставки российской вакцины в январе 2021 года. Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска: работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.