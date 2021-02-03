Ксению Соловьеву назначили главным редактором российского Vogue

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ксения Соловьева, ранее возглавлявшая журнал Tatler, станет главным редактором "Vogue Россия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Conde Nast, поступившем в ТАСС в среду.

"Conde Nast Россия объявляет о назначении Ксении Соловьевой главным редактором Vogue Россия. Она заменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию", - говорится в письме.

Ксения Соловьева начала работу в Conde Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре она была назначена заместителем главного редактора, а в 2010 году возглавила издание. "Ксения Соловьева - олицетворение идеально-типического редактора Conde Nast, профессионала с безупречной репутацией, у нее одинаково хорошо развиты талант и дисциплина. <...> Уверена, Ксения привнесет в русское издание Vogue много новых смыслов, и я искренне рада такому важному новому этапу в ее карьере", - цитируется в сообщении президента и генерального директора Conde Nast Россия Анита Гиговская, которая также выразила Марии Соловьевой благодарность за почти двадцатилетнюю работу в компании.

В Conde Nast уточнили, что имя нового главреда журнала Tatler будет объявлено позднее.