"Спутник V" зарегистрировали в Никарагуа

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила регистрационное удостоверение в Никарагуа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News .

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Мы ранее не сообщали об этом, говорю сейчас: в Никарагуа накануне зарегистрировали [российскую вакцину от коронавируса] "Спутник V", - сказал он.

РФПИ сообщил, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в шести странах Латинской Америки.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

"Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 18 странах, и это количество будет продолжать расти. Высокие показатели эффективности, безопасность, легкость транспортировки и доступная цена позволяют регуляторам по всему миру включать "Спутник V" в национальные портфели вакцин", - заявил Дмитриев.