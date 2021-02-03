Welt отметила преимущество "Спутника V" перед вакциной AstraZeneca

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Публикация результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" заставляет приутихнуть критиков российского препарата, которые после ее регистрации в РФ в августе прошлого года заявляли о "крайне рискованном эксперименте". Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в германской газете Die Welt .

Автор материала указал на то, что "после изучения результатов [третьей фазы клинического исследования "Спутника V"] среди более 20 тыс. добровольцев вакцина показала эффективность в 91,6%". "Тем самым она почти так же эффективна, как и препараты Biontech и Moderna, и значительно эффективнее, чем вакцина AstraZeneca. Теперь Россия стремится к получению доступа в ЕС", - говорится в статье.

В ней отмечается, что результаты исследования прежде всего могут раздражать компанию AstraZeneca, поскольку речь идет о такой же векторной вакцине, как и в случае разработанного британо-шведским концерном препарата. Автор напомнил, что в основе "Спутника V" находятся два разных типа аденовируса - в первой инъекции rAd26-S, во второй - rAd5-S, которые кодируют белок коронавируса. Об эффективности вакцины AstraZeneca "в последнее время было все больше дискуссий". "Согласно данным последних исследований, она, предположительно, составляет лишь около 60%", - говорится в материале.

Преимуществом "Спутника V" перед вакциной AstraZeneca также является высокая эффективность среди пожилых людей. Среди добровольцев старше 60 лет она составила 91,8%. В то же время ранее германский Постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха рекомендовал использование препарата британско-шведской компании только среди граждан в возрасте от 18 до 65 лет по той причине, что недостаточно данных от производителя о том, какой иммунный ответ он вызывает у граждан старше 65 лет.

В статье также приводятся слова германского вирусолога из клиники Charite Лайфа Эрика Зандера, который отметил "хороший профиль безопасности" российской вакцины и многообещающий иммунный ответ. В то же время он призвал опубликовать "протокол исследований" препарата и процедуру выявления побочных эффектов.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.