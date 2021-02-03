СК предъявил обвинение участнице Pussy Riot Алехиной в нарушении саннорм в ходе акции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

"Сегодня следователь ГСУ СК России предъявил Марии Алехиной обвинение в "подстрекательстве к нарушению санитарных норм". С обвинением моя подзащитная не согласна, считает его абсурдным и надуманным", - сказал он.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Алехину, Олега Навального, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Позже расследование дела передали в СК.

В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.