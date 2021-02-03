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В Самарскую область поступило почти 29 тыс. доз вакцины от коронавируса

Их распределят среди 137 прививочных пунктов региона

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Самарская область получила в среду около 29 тыс. доз вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") от коронавирусной инфекции, которые будут распределены среди 137 прививочных пунктов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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"Сегодня в Самарскую область поступило почти 29 тыс. [доз] вакцины от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак". Уже в течение дня они будут распределены по прививочным пунктам - всего их 137", - рассказали в пресс-службе.

В одном из пунктов вакцинации на базе Самарской городской больницы №4 сообщили, что количество доз вакцины, поступающих в учреждение за сутки, увеличилось с 230 до 1 150. Врачи предполагают, что за день смогут привить до 120 человек, так как процедура занимает 10 минут. Только за утро на прививку в больнице записались 16 человек, сейчас составлен лист ожидания из жителей, желающих привиться от коронавируса.

"Давайте к этой цифре (120 привитых человек за сутки) стремиться, потому что скорость поставки вакцин в регион теперь будет зависеть от того, как быстро мы будем справляться с задачей. Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому удвоили количество прививочных пунктов, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру", - сказал глава региона Дмитрий Азаров

По данным регионального оперативного штаба, на 3 февраля в Самарской области выявлено 41 204 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за сутки показатель увеличился на 301. Медики вылечили 40 181 пациента, 832 человека умерли.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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