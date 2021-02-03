Суд в Петербурге назначил первые штрафы участникам несогласованной акции 2 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал пятерых задержанных на несогласованной акции, которая прошла во вторник вечером в центре города. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 5 лиц по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") за мероприятия 2 февраля. Всем назначены штрафы", - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает штраф для граждан до 20 тыс. рублей. В пресс-службе отметили, что еще в три районных суда города продолжают поступать материалы по задержанным на данной акции.

Во вторник вечером в центре Петербурга полиция задержала более 20 человек, которые пытались организовать стихийную несанкционированную акцию. В правоохранительных органах официально не сообщали число задержанных. В центре города были приняты усиленные меры безопасности.

После несогласованной акции, прошедшей в Петербурге 31 января, суды города привлекли к ответственности более 500 человек, в том числе отправили под административный арест около 200 человек. На акции, которая прошла в городе 23 января, также были задержаны и привлечены к ответственности десятки людей. После акций возбуждено несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры.