Подозреваемого в краже продуктов директора каспийской школы исключили из "Единой России"

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" в среду исключил из партии директора школы в дагестанском Каспийске, подозреваемого в краже продуктов из учебного заведения. Об этом сообщил секретарь дагестанского отделения "Единой России", спикер парламента республики Хизри Шихсаидов.

Ранее Министерство просвещения РФ потребовало от главы Министерства образования и науки Республики Дагестан проверить информацию СМИ о директоре, который якобы вывозил из школы продукты, предназначенные для школьников, и уточнить, дошли ли до детей выделенные на горячее питание средства.

"В социальных сетях 2 февраля получил распространение видеоролик, на котором директор школы №3 г. Каспийск Агаев Джафар Рамазанович признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. Безусловно, это вопиющий и аморальный случай. Он являлся членом партии "Единая Россия". Решением президиума регионального политического совета партии, вчера, 2 февраля, Джафар Рамазанович исключен из партии за дискредитирующие действия", - говорится в заявлении Шихсаидова, которое публикует пресс-служба отделения партии.

Уточняется, что в администрацию Каспийска направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия занимаемой им должности директора школы. "Партия призывает правоохранительные органы провести объективное и оперативное расследование", - процитировали Шихсаидова на сайте регионального отделения "Единой России".

Ранее мэр города Борис Гонцов сообщал, что все образовательные учреждения проверят в Каспийске после инцидента с задержанием директора одного из них с продуктами, которые он якобы вывозил из школы.