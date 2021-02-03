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Более 16 обращений после несанкционированных акций 2 февраля поступило омбудсмену Москвы

Митинги в столице начались после оглашения решения суда Алексею Навальному о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила более 16 обращений в связи с несанкционированными акциями в столице 2 февраля, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"На данный момент поступило более 16 обращений в связи с несанкционированными акциями в Москве 2 февраля", - сказали в пресс-службе.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.

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