Кемпинговые зоны создадут в Лахденпохском районе Карелии в рамках приграничной программы

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Зоны для кемпингов с местами для отдыха и информационными щитами создадут в Лахденпохском районе Карелии в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период 2014-2020 годов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Среди мероприятий проекта, которые будут реализованы на территории Лахденпохского района, - создание и благоустройство трех кемпинговых зон с организованными местами отдыха и установка информационных щитов и указателей", - говорится в сообщении.

Проект развития туризма в районе реки Хийтола, а также территорий вокруг нее начали реализовывать в январе 2021 года. В течение двух лет этапы проекта затронут Финляндию в части Южной Карелии, Ленинградскую область и Лахденпохский район Республики Карелия. В Финляндии, где будет происходить основная часть работ, демонтируют старую плотину в Кангаскоски для освобождения от преград естественного пути ладожской семги, а также создадут необходимую инфраструктуру для посещения туристами здания бывшей гидроэлектростанции.

В Ленинградской области планируется разработать экологические маршруты и тропы в окрестностях озера Ястребиное. Здесь же построят копию средневековой лодки для путешествия по историческому водному маршруту Корела - Асиланйоки - Куркиеки. В качестве результата проекта три территории должен связать новый трансграничный маршрут.

"Мы также подписали две дорожные карты в сфере туризма, охватывающие территории Северной, Восточной и Юго-Восточной Финляндии. Проект на реке Хийтола является хорошим примером взаимодействия с нашими коллегами из Южной Карелии и создает большой задел для трансграничного туризма на будущее, когда будет построен новый многосторонний пункт пропуска Сювяоро", - передает пресс-служба слова министра экономического развития Карелии Олега Ермолаева.

Проект на реке Хийтола входит в планы руководства российского региона по развитию сотрудничества в сфере туризма между Республикой Карелия (РФ), Северной Карелией (Финляндия) и Южной Карелией (Финляндия). Соответствующая дорожная карта была подписана в декабре главой региона и руководителями финских региональных союзов. В конце января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил МАПП "Вяртсиля" на границе Республики Карелия и Финляндии в перечень пунктов, через которые иностранные туристы могут въехать в Россию по электронной визе.