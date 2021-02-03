Власти ЯНАО планируют трудоустроить в 10 раз больше подростков в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют трудоустроить в 10 раз больше подростков в 2021 году, чем было годом ранее. Всего в регионе планируется дать работу 5 тыс. школьникам, сообщили ТАСС в департаменте занятости населения ЯНАО.

"В 2021 году при благоприятной эпидемиологической ситуации планируется трудоустроить порядка 5 тыс. подростков", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что в 2020 году в организации временной занятости приняли участие 463 подростка. При этом основная часть трудоустроенных пришлась на III и IV кварталы, когда вступили в силу послабления введенных ограничений. "В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летняя трудовая компания не проводилась", - добавили в правительстве.

Среди наиболее популярных у школьников профессий значатся помощник вожатого, помощник делопроизводителя, уборщик производственных и служебных помещений, помощник культорганизатора, курьер, уборщик территорий, помощник воспитателя, разнорабочий, цветовод, помощник аниматора, помощник библиотекаря, помощник корреспондента. "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет направлено на профилактику аддиктивного поведения в подростковой среде, приобретение опыта и навыков работы", - добавили в департаменте.