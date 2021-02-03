Свердловская область получит вакцину центра им. Чумакова от COVID-19 не раньше конца марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, поступит в Свердловскую область в рамках клинических испытаний не раньше конца марта. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Ее [вакцины от коронавирусной инфекции центра им. Чумакова] появление в рамках клинических испытаний мы планируем не раньше конца марта", - сказал Креков.

Ранее в регион поступило 15 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V", более 93% которой уже использовали. 22 января в оперативном штабе региона сообщили, что область получила еще 40 тыс. доз. 28 января в области начали прививать вакциной новосибирского научного центра "Вектор", первая партия которой прибыла в регион днем ранее.

По словам Крекова, в области отмечается снижение заболеваемости COVID-19. "Сегодня мы имеем дело с достаточно заметным снижением заболеваемости, мы видим это по целому ряду объективных показателей, в первую очередь связанных с загруженностью лечебных учреждений. Мы когда-то находились в ситуации, когда на дому находилось 26 тыс. пациентов, если говорить о сегодняшнем дне - на дому находится в пределах 9 тыс. пациентов", - сказал заместитель губернатора, отметив, что снижение идет ежедневно.

20 января Минздрав РФ получил от центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины против коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 71 тыс. В Свердловской области с ограничениями разрешили занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, разрешили пешие прогулки, работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, ввели масочный режим в общественных местах, в транспорте, работают магазины и ТЦ без ограничений по площади. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 15 февраля.