МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона" и новую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "Эпивккорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - отметила глава российского ведомства.