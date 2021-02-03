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Пандемия COVID-19
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Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона"

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия передала Белоруссии вакцину "Эпиваккорона" и новую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "Эпивккорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - отметила глава российского ведомства.

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БелоруссияРоссияПандемия COVID-19
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