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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Власти КНР приняли заявку для выхода на рынок вакцины от коронавируса "Синовак"

По данным компании Sinovac Biotech, препарат продемонстрировал безопасность в ходе клинических испытаний

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР приняло заявку дочерней структуры китайской компании Sinovac Biotech - "Кэсин Чжунвэй" - для вывода на рынок ее инактивированной вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщила сама компания.

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"3 февраля 2021 года компания "Кэсин Чжунвэй" официально подала заявку Государственному управлению по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выходы на рынок [своей вакцины от коронавируса], заявка была принята", - сообщила компания в социальной сети WeChat.

По данным Sinovac Biotech, этот препарат от COVID-19 продемонстрировал безопасность в ходе клинических испытаний. Эффективность вакцины после получения двух доз соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и регламенту надзорных органов КНР, уточняет компания. Информации о точном значении ее эффективности не приводится.

ВОЗ в августе 2020 года заявила, что вакцины от коронавируса нового типа должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев.

Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech ранее объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.

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