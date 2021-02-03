В Кировской области отменили запрет на проведение концертов и спектаклей в ночное время

КИРОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области отменили запрет на проведение концертов и спектаклей в ночное время. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

Власти внесли изменения в постановление правительства от 25 марта прошлого года, исключив из него абзац, в котором запрещалось проведение спектаклей и концертов с 23:00 до 6:00.

Также в регионе отменили запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время и разрешили проведение спортивных соревнований на открытом воздухе, включенных в официальный план соревнований муниципалитетов Кировской области.

В Кировской области с начала пандемии выявлено более 32,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 27,6 тыс. человек, умерли 269 пациентов.

В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, школьники учатся очно.