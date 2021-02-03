Москва и Минск обсуждают совместное изучение иммунитета белорусов

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты России и Белоруссии осуждают выполнение совместного проекта по изучению популяционного иммунитета в республике. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, передает корреспондент ТАСС.

"Обсуждаются вопросы совместных научных исследований в Беларуси. Первое - это изучение популяционного иммунитета в Беларуси", - сказала она. Глава ведомства пояснила, что такой проект в России проходит успешно. "Мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет. Это видение позволяет прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию. Такая же работа предполагается в Республике Беларусь, это инициатива белорусских коллег", - уточнила Попова.

По ее словам, еще одной совместной работой может стать мониторинг изменчивости вируса на территории Белоруссии. "В Российской Федерации мы ведем эту работу достаточно давно и долго. Сегодня есть новые факты, какие мутации выявили ученые всего мира. В Российской Федерации почти 1,5 тыс. различных мутаций, не влекущих за собой изменения его эпидемиологических свойств", - отметила глава Роспотребнадзора.

Как отметил глава правительства Белоруссии, санитарные службы двух государств находятся в тесном и плодотворном контакте с самого начала пандемии. "Конечно, пандемия наложила глубокий отпечаток на экономику наших стран, коммуникации. Все это негативно повлияло на результаты торгово-экономического взаимодействия, - сказал Головченко. - Но сейчас мы видим, что благодаря скоординированным усилиям, есть позитивные тенденции. На межгосударственном уровне совместные действия в высокой степени гармонизированы и обеспечивается согласованность в реализации принятых решений".

Врачи в Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1 711 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране с начала эпидемии достигло 251 705. В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года Минздрав Белоруссии сообщил о начале массовой вакцинации населения. До конца весны в стране планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек.