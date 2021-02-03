ВС РФ отказался пересматривать взыскание с Навального по иску "Московского школьника"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на взыскание с Алексея Навального, активистки Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией порядка 88 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили в суде.

Ранее решение было признано законным в апелляционной инстанции и вступило в силу.

В феврале 2019 года на YouTube-канале "Навальный Live" был опубликован видеоролик, в котором одна из бывших сотрудниц комбината раскритиковала его работу. По ее словам, предприятие поставляло в детские учреждения просроченные продукты. После этого комбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он просил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 1,5 млрд рублей компенсации, включая не только возмещение упущенной выгоды, но и репутационного ущерба.

Суд ранее взыскал с Навального 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 18 тыс. рублей госпошлины. Такую же сумму он взыскал с ФБК и Соболь, которые также выступали ответчиками по иску. Таким образом, суммарно с них было взыскано около 88 млн рублей.

При этом суд обязал Навального удалить ролик про пищекомбинат, поскольку, согласно решению судьи, там содержатся сведения, которые порочат деловую репутацию компании. Согласно документам, представленным в суд истцом, один из клиентов "Московского школьника" разорвал с предприятием контракт после публикации ролика. Согласно сообщениям СМИ, долг ответчиков перед комбинатом выкупил предприниматель Евгений Пригожин.