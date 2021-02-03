Роскомнадзор считает импорт устройств передачи данных главным источником цифровых угроз

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Импорт оборудования, предназначенного для передачи данных и голоса, и его обслуживание из-за рубежа являются главным источником цифровых угроз для России. Об этом говорится в инфографике "Пирамида цифровых угроз", опубликованной на сайте Роскомнадзора (РКН) в среду.

"Ключевые системы, обеспечивающие маршрутизацию трафика и адресацию в сети Интернет, находятся за рубежом, управляются организациями, контролируемыми США. Данные обрабатываются на серверах, находящихся за рубежом, пользовательские устройства находятся под управлением обновляемых дистанционно из-за рубежа ОС, применяются иностранные ключи и алгоритмы шифрования", - говорится в инфографике.

Это угрожает отказами в обслуживании и модернизации оборудования и пользовательских устройств, перехватом управления, несанкционированным сбором данных и нарушением работы критической инфраструктуры связи, отмечается на сайте ведомства.

Также в числе источников угроз названо то, что "магазины приложений, соцсети, мессенджеры, видеохостинги, сервисы и библиотеки разработчиков находятся за рубежом и контролируются американскими компаниями". Из-за этого, по мнению ведомства, возможны отказы в размещении в магазинах приложений, блокировка пользовательских аккаунтов, деанонимизация и локализация пользователей, отказ в работе библиотек и внедрение цифровых "закладок". Роскомнадзор в инфографике предупреждает и о возможной недоступности ресурсов, связанной с зарубежным контролем над серверами, перегрузки сети и искажении маршрутов трафика, связанных с источниками опасности.

"Искажение информации, ограничение свободы слова и права получать информацию, манипуляция общественным сознанием, подрыв традиционных ценностей", по мнению Роскомнадзора, - главная из "смысловых угроз, связанных с манипуляцией интернет-платформами общественным сознанием". Ее источник - вредоносная и общественно-опасная информация: распространение детской порнографии, наркотиков, призывов к самоубийству, пропаганда экстремизма и терроризма, призывы к массовым беспорядкам и другие ее виды, отметили в ведомстве.