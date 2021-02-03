Кисловодск планирует в 1,7 раз увеличить курортный сбор в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Город Кисловодск в Ставропольском крае в 2021 году планирует получить около 110 млн рублей курортного сбора, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации Александр Данилов.

"В этом году средства курортного сбора направят на благоустройство территории вокруг мемориала "Журавли", на создание минералопровода по проспекту Ленина, трех новых бюветов с минеральной водой, а также обустройство малых архитектурных форм на проспекте Дзержинского. Планируется получить 110 млн рублей в 2021 году", - сказал Данилов. По его словам, в минувшем году собираемость курортного сбора в связи с пандемией составила более 63 млн рублей. Таким образом, в текущем году показатель должен увеличиться в 1,7 раза.

По словам Данилова, с начала действия федерального закона о курортном сборе в Кисловодске собрали 249,4 млн рублей. Средства направили на благоустройство пешеходных зон и скверов, установку памятника архитектору Ходжаеву, разработку проектно-сметной документации на некоторые объекты культурного наследия.

"По расчетам Минстроя России индекс качества городской среды в Кисловодске пропорционально растет: за 2018 год он составил 190 баллов, за 2019 год - 200 баллов. В этих показателях большую роль имеет поддержка мероприятий по благоустройству общегородских курортных территорий", - добавил собеседник агентства.

Закон о введении курортного сбора приняли в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.