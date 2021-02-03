В Петербурге за время пандемии заготовили более 1 тыс. литров антиковидной плазмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга за время пандемии заготовили более 1 тыс. литров плазмы с антителами к коронавирусу, которую используют для лечения заразившихся. Этот метод применяется пока в рамках клинических исследований и показывает положительный эффект, сообщили представители медицинских учреждений Петербурга на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Мы практически одновременно, с мая 2020 года, - Городская станция переливания крови и университет им. Павлова - начали заготавливать для клинического использования антиковидную плазму. Помимо городской станции, если говорить о городских учреждениях службы крови Санкт-Петербурга, заготавливали еще два учреждения - больница Святого Георгия и больница № 2. Всего нашими городскими учреждениями было заготовлено 710 литров антиковидной плазмы, из них 689 литров заготовила городская станция переливания крови", - рассказала главный врач городской станции переливания крови Петербурга Татьяна Засухина.

Она добавила, что антиковидную плазму для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией использовали восемь городских учреждений. По словам Засухиной, на стации сохраняется запас плазмы, на начало января в учреждении оставалось около 400 литров. "Мы имеем достаточное количество антиковидной плазмы, эпидемия идет в какой-то части на спад, расходование и клиническое применения объема несколько снижается. Тем не менее, начиная с 11 января мы по-прежнему заготавливаем антиковидную плазму, может быть, чуть в меньших объемах", - отметила главврач станции.

По словам руководителя службы крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Дмитрия Певцова, за время пандемии университет также заготовил 350 литров антиковидной плазмы и продолжает эту работу на прежнем уровне, так как на лечении в университетской клинике еще остаются пациенты в тяжелом состоянии.

"В международных регистрах и сейчас эти данные сводятся, предварительные результаты появляются, по нашим ощущениям, пока я могу ссылаться только на слова наших врачей, которые отмечают клиническую эффективность [переливания антиковидной плазмы]. Но не изолированно, а именно вкупе с различными медикаментозными технологиями антиковидная плазма показывает определенный положительный клинический эффект", - пояснил Певцов.

По словам представителя университета, помимо забора плазмы крови от перенесших коронавирус людей, медики также рассчитывают на расширение пула доноров за счет людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19. "Есть определенные данные, что плазма вакцинированных большее количество антител содержит, в том числе вируснейтрализующих. Поэтому мы начинаем работу над этим вопросом и возлагаем большие надежды", - рассказал Певцов.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 339 358 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 237 310 человек, умерли 9 906. За последние сутки в городе выявили 1 916 случаев заражения.