Учебник по истории Ямала издадут в регионе в 2022 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Учебник по истории и культуре Ямала включат в образовательный процесс школ региона в 2022 году. На сегодняшний день началась работа по созданию данного пособия, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"В окружном региональном институте развития образования началась работа по созданию учебного пособия для школьников 5 - 11 классов "История и культура Ямала". <…> Учебник для пятых классов планируется включить в образовательный процесс в 2022 году. Полностью учебное пособие будет запущено в школы Ямала в 2023 году", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что руководителем авторского коллектива учебного пособия станет Андрей Головнев, известный исследователь Ямала, российский этнолог и антрополог. В состав рабочей группы также войдут ученые и исследователи из Салехарда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени. Предполагается, что обучение школьников среднего и старшего звена по учебнику "История Ямала" позволит лучше узнать свой регион и вклад ямальцев в историю России.

"Учебник должен быть интересен детям, поэтому при его создании мы планируем использовать современные форматы, которые дополнят текст и помогут и учителю, и ученикам в изучении истории Ямала. Планируется использовать QR-коды, 3D объекты, дополненную реальность, интерактивные карты", - приводит пресс-служба слова заместителя директора окружного регионального института развития образования Алексея Фомина.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.