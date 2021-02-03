Более 70 тыс. жителей Петербурга привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более 70 тыс. человек, сообщили в среду в пресс-службе администрации города. До конца месяца город также рассчитывает получить еще более 310 тыс. доз вакцины.

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"Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. На 3 февраля первично привито 72 334 человека, из них 15 027 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе действуют 99 прививочных пунктов, из них 10 - в частных клиниках. Пункт вакцинации открыт также в ведомственной клинической больнице "РЖД-Медицина".

"Город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В пресс-службе также добавили, что до конца февраля город планирует получить 310 700 комплектов доз вакцины "Спутник V". Сейчас в Петербурге не израсходовано около 37,5 тыс. комплектов.

По последним данным, в Петербурге выявили 339 358 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 237 310 человек, умерли 9 906. За последние сутки в городе выявили 1 916 случаев заражения.