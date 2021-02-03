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Москалькова сообщила об обращениях по задержаниям на незаконных акциях

Работа по каждому случаю идет индивидуально, указала Уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что ей поступили обращения в связи с задержаниями протестующих на незаконных акциях в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"В мой адрес поступили обращения по поводу задержанных на несанкционированных акциях в Москве граждан. Работа по каждому случаю идет индивидуально, помощь оказывается адресно, сотрудники аппарата выезжают на место, направляются необходимые запросы",- приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

"Организовано взаимодействие всех уполномоченных по правам человека в форме взаимных консультаций, горячих линий, общего чата, обмена информацией по другим каналам связи. Работают дежурные группы аппаратов уполномоченных по правам человека", - говорится в сообщении.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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