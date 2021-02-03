Число террористических преступлений в России выросло почти на треть в 2020 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений террористического характера в России в прошлом году выросло почти на треть, большинство из них не носит насильственного характера. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России.

"В 2020 году зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (что на 29,7% больше, чем годом ранее)", - говорится в сообщении. При этом 71 преступление пресечено на стадии приготовления - на 18,3% больше по сравнению с 2019 годом. В результате таких деяний два человека погибли и один пострадал.

Основная часть террористических преступлений квалифицирована по статьям, связанным с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, содействием террористической деятельности, несообщением о преступлении, участием в деятельности террористической организации.

В прошлом году более чем на 42% увеличилось и количество выявленных преступлений экстремистской направленности, всего их зафиксировано 833. "Большинство преступных проявлений связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, значительная часть из которых совершена с использованием сети Интернет", - говорится в материалах надзорного ведомства.