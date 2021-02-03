Псковские власти отменили обязательную самоизоляцию для пожилых жителей

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 30 тыс. человек, сделали рекомендательным требование об обязательной самоизоляции пожилых граждан, введенное с весны прошлого года. Кроме того, театрам и филармонии разрешено увеличить в два раза наполняемость залов, сообщила в среду пресс-служба администрации области по итогу заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Губернатор Псковской области предложил поэтапное смягчение ограничительных мер, начиная с тех, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние экономики. Губернатор предложил перевести в разряд рекомендаций требование о дистанционном режиме работы 30% сотрудников и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Губернатор предложил увеличить заполняемость залов театров и филармонии с 25% до 50%", - отмечается в сообщении.

Глава региона также заявил о необходимости послаблений в сфере туризма: разрешено увеличить экскурсионные группы до 25 человек и возобновить деятельность аквапарков "с учетом разработанного федеральным Роспотребнадзором регламента работы в условиях противодействия коронавирусу".

На данный момент в регионе 29 751 заразившийся, 17 943 выздоровели, 139 пациентов умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов. Разрешено проведение отборочных соревнований для спортсменов региона, при этом спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.