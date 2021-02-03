Московский омбудсмен посетила в центре для мигрантов 25 задержанных участников митингов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проверила условия пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово 25 задержанных участников несогласованных акций.

"В настоящее время 506 задержанных находятся [в ЦВСИГ], но цифра постоянно меняется, потому что в онлайн-режиме идут судебные заседания. 25 человек я посетила. С каждым лично переговорила. Жалоб в мой адрес не поступило", - сказала Потяева в среду ТАСС.

Она добавила, что у задержанных есть жалобы на медленную доставку передач от родственников. "Но это объективно, потому что [число] сотрудников этого учреждения не рассчитано на такое количество людей, но процесс идет, и руководство старается как можно быстрее разрешать вопросы с передачами", - добавила столичный омбудсмен.

Также Потяева сообщила, что были жалобы на некоторые бытовые условия, в частности, в центре для мигрантов не всем хватило тапочек и полотенец, но в ближайшее время они будут в необходимом количестве. По ее словам, жалоб на какие-либо травмы у задержанных нет, обращений о медицинской помощи также не поступало.

"Всем были разъяснены их права. Было предложено, что если возникнут какие-то трудности либо в дальнейшем, либо по решению судебному, то они могут обратиться в аппарат уполномоченного. С каждым проведена отдельная беседа. В целом вопрос остается на контроле уполномоченного", - подытожила Потяева.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. На несогласованной акции, которая прошла в Москве 23 января, были задержаны почти 2 тысячи человек.