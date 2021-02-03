Почти половина преступлений против личности в России приходится на истязания и побои

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Истязания и побои составляют почти половину преступлений против личности, говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь - декабрь 2020 года.

"В структуре преступности деяния против личности составляют около 12,6% (256,5 тыс.). Более 40% из них приходится на факты истязания, побоев, умышленного причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством", - отмечается в материалах. В прошлом году количество подобных преступлений сократилось. Вместе с тем с момента включения в 2016 году в УК РФ ст. 116.1 ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") ежегодно фиксируется рост числа таких преступлений. В прошлом году их количество выросло почти на 14% - до 4,3 тыс.

В то же время в России за последние пять лет на треть сократилось количество убийств - с 11,3 тыс. до 7,7 тыс. В прошлом году наибольшее их количество совершено в Московской, Свердловской областях и Татарстане. Становится меньше и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. С 2015 года их число сократилось на 33,6% - с 30,2 тыс. до 20 тыс.

В прошлом году в России число погибших и пострадавших от преступлений сократилось на 5,2% и 6,9% соответственно.