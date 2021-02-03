Губернатор Воронежской области сделал прививку от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавируса, он получил первый компонент вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным правительства области, Гусев заявил о том, что ситуация с коронавирусом в регионе стала улучшаться. "Но, тем не менее, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет, нам не обойтись без вакцинации, иначе мы будем продолжать болеть. Конечно, прививаться нужно будет всем, в первую очередь - из групп риска - людям старше 60 лет. Мы понимаем, что тяжесть протекания заболевания у них самая серьезная", - цитирует пресс-служба главу региона.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 369 случаев коронавируса, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 59 332, из них 53 254 человека выздоровели, 1 904 пациента умерли.