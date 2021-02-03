Росздравнадзор выявил дефицит гормональных препаратов в больницах Рязанской области

ТАСС, 3 февраля. Дефицит некоторых гормональных препаратов, а также интерферона, которые применяются для лечения заразившихся коронавирусом, выявлен в медучреждениях Рязанской области. Об этом сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора Татьяна Болдырева в среду в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

"В медицинских организациях имеются лекарственные препараты, но все-таки мы наблюдаем дефицит таких препаратов, как противовирусное интерферон, гормоны гидрокортизон, метилпреднизолон во флаконах. Ингибитор интерлейкин - сохраняется ограниченное количество", - сказала она.

Также отмечен сбой с поставками гормональных препаратов в определенной дозировке для лечения амбулаторных больных. Еще одна проблема связана с поставками лекарств в аптеки в удаленных населенных пунктах. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил решить проблему созданием в регионе единой справочной службы по наличию лекарств.

"Прошу отработать вопрос о создании единой справочной службы по наличию лекарств. Это очень важно, чтобы человек мог позвонить в справочную службу и узнать, в какой аптеке у нас это лекарство есть. Я считаю, что это будет хорошая тема, думаю, что это возможно организовать. У многих наших коллег эта справочная служба есть в других регионах", - сказал он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 22 222 заболевших ковидом, выздоровели 20 275 человек, умерли 235 пациентов.