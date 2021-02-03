В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 17 февраля

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен указом губернатора до 17 февраля. Это связано с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Люди старшего возраста могут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, чтобы сходить в ближайший магазин, выгулять домашних животных или вынести мусор. В области обязательный режим самоизоляции для них был введен 12 ноября.

К руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования предприятий, а также к работникам системы здравоохранения ограничительная мера может не применяться.

По данным оперативного штаба Ярославской области, за сутки выявлено 184 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 28 674. С начала пандемии 26 955 человек выздоровели, 321 пациент умер.