Эксперты ВОЗ посетили лабораторию биобезопасности в Уханьском институте вирусологии

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила Уханьский институт вирусологии и входящую в его состав национальную лабораторию биологической безопасности. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Группа заявила, что их впечатлил общий профессионализм института, отметил телеканал. Во время визита они ознакомились с исследовательской работой, мерами безопасности в лаборатории, а также обсудили международное научное сотрудничество и противоэпидемиологические меры, добавило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в репортаже, эксперты высоко оценили тот факт, что национальная лаборатория биобезопасности в Ухане присоединится к сети лабораторий ВОЗ, созданной для развития сотрудничества в области глобального здравоохранения.

В состав Уханьского института вирусологии входит единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 - наивысшему уровню биологической безопасности. Это позволяет сотрудникам лаборатории исследовать возбудителей наиболее опасных в мире заболеваний.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. По приезде они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".