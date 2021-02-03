В Москве в 2020 году выросло число совершенных мигрантами преступлений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Каждое третье преступление, совершенное мигрантами в 2020 году, приходится на Москву и Московскую область. Это следует из сборника Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2020 года, в столице их количество выросло.

"В 2020 году треть совершенных мигрантами преступлений, как и прежде, пришлась на Москву (6,5 тыс.) и Московскую область (5 тыс.). При этом в отличие от области, где количество таких преступлений сократилось на 6,5%, в столице их число увеличилось на 11,3%", - указано в материалах.

В Генпрокуратуре отметили, что с 2016 года в стране преступность среди мигрантов сократилась с 43,9 тыс. до 34,4 тыс. Большинство из них совершается гражданами бывших союзных республик.

Как ранее сообщили в МВД России, в 2020 году число иностранцев в России значительно сократилось из-за пандемии коронавируса. Всего в 2020 году на миграционный учет поставили 9,5 млн иностранных граждан, что в два раза меньше, чем в 2019 году.