Голикова исполнила новогоднюю мечту шестилетнего мальчика

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова исполнила еще одну детскую мечту в рамках акции "Елка желаний" - шестилетнего Марка Прохорова, который хотел покататься на квадроцикле. Об этом в среду сообщили журнализм в секретариате вице-премьера.

"В преддверии нового, 2021 года, вице-премьер Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" шарик с мечтой шестилетнего Марка Прохорова из Москвы, его желание исполнилось сегодня", - рассказали в секретарите.

Накануне Голикова пригласила Марка вместе с его мамой Ольгой в Дом правительства. Вице-премьер показала маленькому гостю свое рабочее место и вручила новогодние подарки, пожелав ему и его близким здоровья, счастья и удачи в наступившем году.

"Марк признался вице-премьеру, что катался на детском квадроцикле в парке и с тех пор он мечтал о поездке на "настоящем", большом. Семья участвует в акции впервые, и уже сегодня Марк в сопровождении мамы отправился исполнять свое заветное желание - кататься по лесу на "взрослом" квадроцикле", - добавили в секретариате.

Ранее вице-премьер уже исполнила мечту девятилетнего Всеволода Коксенева, который мечтал полетать на вертолете над Москвой.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7 950 заветных желаний.