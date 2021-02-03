Глава Псковской области сообщил о срыве начала вакцинации в четырех муниципалитетах

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. В Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 30 тыс., четыре муниципалитета до сих пор не начали проводить вакцинацию населения от этой инфекции. Об этом сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"В некоторых районных больницах и филиалах, куда позавчера - вчера доставили препараты, вакцинация еще не стартовала. Речь идет об Опочке, Дно, Идрице и Стругах Красных. Вера Васильевна [Емельянова, первый вице-губернатор], ставил вам задачу сегодня разобраться в причинах. Даю вам прямое персональное поручение - сделать все необходимое, чтобы выровнять ситуацию до конца текущей недели", - сказал Ведерников, обращаясь к Емельяновой.

По оценке главы региона, в области пока "не самые высокие темпы вакцинации" по сравнению со среднероссийскими показателями. По его словам, за неделю число привившихся жителей увеличилось в два раза, до 3 260. "В Псковской области действует уже 23 прививочных пункта. К настоящему времени 3 260 человек поставили первую прививку, и лист ожидания только в городе Пскове составляет порядка 1,5 тыс. желающих", - сказал Ведерников. На прошлой неделе власти сообщили о том, что первый этап вакцинации прошли 1,7 тыс. человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 29 751 заразившийся, 17 943 человека выздоровели, 139 пациентов умерли.