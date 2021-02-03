В Ростовской области планируют провести поголовную вакцинацию птицы от птичьего гриппа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в связи со вспышками птичьего гриппа намерены провести поголовную вакцинацию птицы в хозяйствах. В настоящее время привито более 2 млн голов птицы в личных подсобных хозяйствах, сообщил в среду на пресс-конференции первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров.

29 января Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных сообщила о выявлении очага птичьего гриппа на участке выращивания № 10 компании "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате"). Как сообщили ТАСС в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии, из-за вспышки заболевания уничтожению подлежит более 213 тыс. голов индейки.

"Мы со своей стороны сейчас проводим консультации с министерством сельского хозяйства РФ, и, наверное, мы все-таки будем добиваться поголовной вакцинации птицы. Сейчас проводим вакцинацию только в личных подсобных хозяйствах, более 2 млн голов птицы провакцинировали", - сказал Гончаров.

Первый заместитель губернатора отметил, что на площадке компании "Индюшкин двор" введен карантин, жесткие меры введены и на других площадках предприятия для недопущения заноса заболевания.

По словам Гончарова, у ГК "Дамате" были планы вывода мяса индейки своего производства на экспорт, однако возможная вакцинация станет препятствием для их реализации. "Мы понимаем риски. Если мы начинаем вакцинацию птицы, мы не сможем поставлять мясо на экспорт, - отметил Гончаров. - Мы продовольственную безопасность страны поставим выше экспорта сельхозпродукции".

В 2020 году ГК "Дамате" перезапустила производства на бывших площадках компании "Евродон" в Ростовской области, где в 2016-2018 годах произошли вспышки птичьего гриппа, которые привели к банкротству.

Ситуация с птичьим гриппом

В конце октября 2020 года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на Таганрогской птицефабрике в Неклиновском районе Ростовской области. В управлении информационной политики регионального правительства в ноябре сообщали о четырех очагах заболевания в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Карантин на этих территориях был снят 28 января. В конце декабря стало известно о фактах падежа лебедей в Песчанокопском районе. Лабораторное исследование проб погибших птиц показало наличие у них вируса птичьего гриппа. В ноябре 2020 года в Ростовской области усилили вакцинацию домашней птицы после вспышек птичьего гриппа.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на предприятиях в Курганской и Омской областях.