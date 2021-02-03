Власти Петербурга планируют провести Международный книжный салон с 26 по 29 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Шестнадцатый по счету Санкт Петербургский международный книжный салон, который в этом году впервые пройдет на Дворцовой площади, состоится 26 - 29 мая. Об этом сообщили в среду в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту правительства Санкт-Петербурга и Российского книжного союза. Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества", - цитируют в комитете его председателя Владимира Рябовола.

В предыдущие годы площадкой салона были Михайловский Манеж и Манежная площадь. В 2020 году событие состоялось в начале июня в онлайн-формате из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса. Ранее с предложением перенести мероприятие на Дворцовую площадь выступил глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.