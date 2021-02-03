Швейцария сочла недостаточными данные для сертификации вакцины AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic посчитало недостаточными данные для сертификации вакцины от коронавируса. Информацию предоставила британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. Агентство запросило у нее дополнительную информацию. Речь идет, в частности, о показателях эффективности вакцины, полученных при третьей фазе испытаний. Сейчас они проводятся в Северной и Южной Америке, говорится в сообщении агентства, опубликованном в среду на сайте правительства Швейцарии.

Подчеркивается, что "консультативный комитет внешних экспертов" на своем заседании 2 февраля отметил, что "имеющиеся на настоящий момент данные все еще не позволяют сделать вывод о соотношении пользы и риска по вакцине от коронавируса AstraZeneca". Мнение внешних экспертов совпало таким образом с промежуточным заключением, которое ранее сделали по этому вопросу специалисты Swissmedic.

"Чтобы было можно сделать окончательный вывод, заявитель должен предоставить дополнительные данные об эффективности [вакцины], полученные во время третьей фазы испытаний, которая в настоящее время проводится в Северной и Южной Америке", - говорится в сообщении. Как только AstraZeneca предоставит такие сведения, Swissmedic "сможет выдать разрешение ограниченного действия".

Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну пандемии. Всего выявлено 528 524 случая заражения, 8 813 пациентов умерли. После пиковых значений 4 и 5 ноября, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, заболеваемость постепенно снижается. Сейчас находится на уровне октября. С 23 декабря вакцинируют население. Разрешено применение двух вакцин: совместного производства компании Pfizer и ее партнера BioNTech. А также компании Moderna. По официальным данным, опубликованным во вторник, прививки уже сделали 3,6% жителей Швейцарии (население страны составляет более 8,6 млн).

Поставки затянулись

Власти сообщили в среду о заключении контракта с германской фармацевтической компанией Curevac и правительством Швеции на поставку 5 млн доз вакцины от коронавируса. Кроме того, достигнута предварительная договоренность с компанией Novavax о поставке 6 млн доз. Еще 6 млн планируется получить дополнительно у Moderna. Ранее с Moderna был заключен контракт на 7,7 млн доз. Еще 5,3 млн доз Берн уже зарезервировал у AstraZeneca и 3 млн - у Pfizer и BioNTech.

Несмотря на эти масштабные контракты, план иммунизации в Швейцарии пришлось пересмотреть из-за менее быстрых, чем ожидалось, темпов поставок вакцины. Первоначально предполагалось, что в феврале страна будет располагать 1,3 млн доз вакцины, однако в действительности будет получено только порядка 650 тыс. доз, сообщило Швейцарское телеграфное агентство со ссылкой на федеральное управление здравоохранения. Отставание, как надеются в Берне, удастся нагнать в марте.