В Словакии проявляют повышенный интерес к "Спутнику V"

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Словацкие граждане обращаются в посольство РФ в республике с вопросами по поводу возможности пройти вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь дипломатического представительства России в Словакии Владислав Куликов.

"Посольство регистрирует нарастающее число обращений от граждан Словакии с вопросами о том, как можно получить прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", - отметил он. - В республике наблюдается повышенный интерес к этому препарату. Усиливаются призывы к властям со стороны граждан и организаций рассмотреть возможность применения "Спутник V" в Словакии".

Так, например, с призывом к словацкому правительству зарегистрировать в стране российскую вакцину и начать ее применение выступила в среду Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии. "Ассоциация, как подчеркивается в распространенной ею [в Словакии] заявлении, с озабоченностью следит за процессом вакцинации против COVID-19, который в республике значительно замедлился из-за отсутствия препаратов", - сказал Куликов.

В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.