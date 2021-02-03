Регулятор отменит требование, осложняющее начало вакцинации "Спутником V" в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 февраля. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору отменит обязательное требование о проведении в стране третьей фазы клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции нового типа для того, чтобы препараты могли получить одобрение регулятора на ограниченное временное использование для целей вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает в среду телеканал CNN Brasil .

По информации телеканала, соответствующие изменения в разработанные в начале декабря методические указания регулятор готовится внести уже в среду. Отмена данного требования, отмечает CNN Brasil, может в первую очередь ускорить процесс регистрации в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также препарата Covaxin индийской Bharat Biotech.

15 января фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) зарегистрировали в Anvisa запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Anvisa отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение вакцины. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательный отказ в регистрации.

В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата и приступил к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. К марту Uniao Quimica надеется наладить выпуск "Спутника V".

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.